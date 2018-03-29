Лидеры стран Нормандской четверки выступили с совместным заявлением

Лидеры стран Нормандской четверки рассмотрят возможные пути ускорения имплементации Минских договоренностей в ближайшие месяцы

Об этом говорится в Совместном заявлении лидеров стран Нормандской четверки, которое опубликовала пресс-служба президента Украины, информирует "ДС".

"Лидеры стран Нормандской четверки подтверждают их преданность имплементации Минских договоренностей во всех ее измерениях (сфере безопасности, политическом, гуманитарном и социально-экономическом). Они рассмотрят возможные пути ускорения имплементации договоренностей в ближайшие месяцы", - сказано в сообщении.

В этой связи главы стран Нормандской четверки приветствовали договоренность о возобновлении с 30 марта режима прекращения огня по случаю Пасхальных праздников, достигнутую трехстороннего контактной группой 26 марта.

"Лидеры подчеркнули важность его тщательного соблюдения и обеспечения эффективного мониторинга и верификации со стороны СММ ОБСЕ. На фоне успешного освобождения около 300 человек 27 декабря 2017 г, они призвали прилагать больше усилий с целью освобождения остальных в соответствии с формулой "всех на всех", - говорится в сообщении.