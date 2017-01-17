Лихтенштейн предоставит безвизовый режим Украине после ЕС

Лихтенштейн намерен предоставить безвизовый режим Украине после предоставления безвизового режима Европейским Союзом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

"Президент Украины Петр Порошенко встретился с наследным принцем Алоизом Лихтенштейнским... Наследный принц Лихтенштейна сообщил, что его страна введет безвизовый режим для украинских граждан сразу после аналогичного решения Европейского Союза", - сказано в сообщении.

Согласно ему, Порошенко поблагодарил Лихтенштейн за принципиальную позицию в реагировании на нарушение Россией территориальной целостности Украины, включая присоединение к санкциям ЕС и поддержку соответствующих резолюций в рамках ООН.

Президент отметил активное участие Лихтенштейна в преодолении гуманитарных последствий российской агрессии, финансовое участие в строительстве защитного саркофага над 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции, а также в поддержке реформ в Украине.

"Это историческая встреча в отношениях между нашими государствами, поскольку до этого не было контактов на высшем уровне. Это должно стать стимулом для активизации двусторонних отношений", - подчеркнул Президент.

Стороны также обсудили пути активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами.

Как сообщали Українські Новини, Швейцария намерена предоставить Украине безвизовый режим сразу после предоставления Европейским Союзом гражданам Украины права безвизового въезда в Шенгенскую зону.