Лише 28% українців схвалюють діяльність президента Зеленського - КМІС

За результатами останнього опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), діяльність президента Володимира Зеленського схвалюють 28,2% респондентів, не схвалюють - 56,9%. Це на 6% менше ніж в липні, за даними КМІС.

За результатами дослідження, 56,9% українців не схвалюють діяльність Володимира Зеленського (у липні цей показник був 56,1%), 71,1% респондентів вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Водночас лише 43,4% респондентів підтримують проведення дострокових президентських виборів, 47,3% - дострокових парламентських виборів.

За даними цього ж опитування, якби вибори до парламенту відбувалися в кінці жовтня, найбільшу підтримку отримала б партія "Слуга народу" - 18,3% серед тих, хто визначився з вибором. 17% отримала б партія "ОПЗЖ", понад 15% - партії "Батьківщина та "ЄС".

Подібне дослідження КМІС вже проводив у липні цього року. Тоді діяльність Зеленського схвалювали 34,1% громадян, не схвалювали - 52,7%. Найбільш критично до діяльності президента ставились на контрольованій частині Донбасу та Сході, найбільш позитивно - на Заході та на Півдні.

За даними опитування "Рейтинг" президенту Володимиру Зеленському довіряють 39% українців, не довіряють – 59%. 25,1% опитаних були б готові проголосувати за Зеленського, якби вибори відбувалися найближчим часом. 14,1% підтримали б Порошенка, 10,1% – Тимошенко, 9,5% – Бойка, 7,3% – Разумкова.

За даними Київського міжнародного інституту соціології, рейтинг президента Володимира Зеленського за чотири місяці впав на 3%.

За даними опитування КМІС, в Україні схвалюють діяльність президента Володимира Зеленського понад 34% громадян. Протилежної точки зору — близько 53%.

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