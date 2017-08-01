Лишение меня гражданства не имеет юридических оснований, - Саакашвили

Саакашвили проводит скайп-конференцию

Михеил Саакашвили заявил, что лишение его украинского гражданства не имеет никаких веских юридических оснований. Об этом он сказал во время скайп- включения из Вашингтона во вторник 1 августа, передает корреспондент РБК- Украина.

"Это решение связано с тем, что нас не только хотят лишить гражданства, а и граждан Украины хотят лишить возможности сделать свой выбор"- сказал Саакашвили.

По словам политика, в состав комиссии, которая принимала решение о лишении гражданства, были намеренно введены сотрудники Службы безопасности Украины.

"Они поменяли состав комиссии, ввели туда людей из СБУ и они это сделали",- сказал Саакашвили.

Он также добавил, что президент Украины Петр Порошенко неоднократно обсуждал с ним дела, которые были открыты против Саакашвили в Грузии.

Напомним, Саакашвили назвал "фальшивкой" опубликованную анкету на получение украинского гражданства.