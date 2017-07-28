Лишив Саакашвили гражданства, Порошенко сыграл в чужую игру - мнение

Лишив экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили гражданства Украины, Петр Порошенко нанес сокрушительный удар по своему имиджу. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию UA.News сообщил политический эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

Аналитик затруднился точно сказать, на какие выгоды рассчитывал Президент, лишая гражданства Михаила Саакашвили. Эксперт назвал три возможные причины, которые могли подтолкнуть главу государства к такому решению.

Первая, по мнению Владимира Воли, попытка улучшить отношения Украины с Грузией.

"Это возможно, хотя и маловероятно, ведь отношения между странами и так динамично развиваются. Возможно, Порошенко хотел склонить Тбилиси изменить позицию по российскому вопросу. Но это тоже маловероятно, поскольку Грузия контактирует с Россией напрямую. И вряд ли страна прибегнет к каким-либо антироссийским санкциям"

Второй вероятной причиной такого решения Президента эксперт назвал экстрадицию Михаила Саакашвили в Грузию для обмена на Леонида Черновецкого.

"Известно, что против бывшего мэра Киева возбуждено уголовное дело за махинации с землей. Недавно Верховная Рада лишила неприкосновенности Олеся Довгого, который также причастен к этим преступлениям. Но с правовой точки зрения перспективы такого варианта сомнительны, ведь у Леонида Черновецкого грузинский паспорт, а Грузия заявила, что своих граждан не выдает. И этот вариант отпадает"

Третьей, наиболее вероятной причиной лишения Саакашвили гражданства, Владимир Воля считает его активную оппозиционную деятельность. Эксперт напомнил, что за последние несколько лет, Саакашвили имел конфликты с "Народным фронтом", в частности, с Арсением Яценюком и Арсеном Аваковым, а также с близкими к Петру Порошенко людьми.

"В украинском политикуме сложился консенсус между различными политическими группами, чтобы устранить экс-главу Одесской ОГА с политической арены. Об этом свидетельствует еще и тот факт, что за несколько дней до лишения гражданства, Министерство юстиции завершило регистрацию партии Саакашвили "Рух нових сил". Эти два события совпали по времени и возникают подозрения, что лишение гражданства имеет политическую подоплеку"

В целом же, Владимир Воля убежден, что лишив Саакашвили гражданства, Президент сыграл в чужую политическую игру.

"Документы на лишение гражданства подготовила Госмиграционная служба, подотчетная МВД Арсена Авакова, плюс комиссия при президенте. Глава Администрации президента Игорь Райнин с конца 2004 года до 2014 года был членом политической команды Авакова в Харькове. Эти органы и люди подготовили документы, Порошенко подписал указ. На самом деле, Президент сыграл в чужую игру и оказался главным "врагом" ситуации в публичной плоскости"

При этом эксперт подчеркнул, что если Михеил Саакашвили сможет опротестовать решение о лишении гражданства в международных судах, это также станет мощным ударом по имиджу главы государства.

Напомним, 27 июля стало известно, что Президент Петр Порошенко подписал указ о лишении Михеила Саакашвили гражданства Украины. Указ не будет опубликован, поскольку вмещает конфиденциальную информацию.

Поводом для такого решения стали недостоверные данные, которые Саакашвили указал в заявлении.

Сам Саакашвили уже отреагировал на лишение гражданства, заявив, что будет добиваться законного права вернуться в Украину.

Валерий Савицкий

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