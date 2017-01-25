Литовско-польско-украинская бригада прошла сертификацию НАТО

В среду, 25 января, Организация Североатлантического договора (НАТО) признала боеспособность литовско-польско-украинской бригады во время военных учений Common Challenge-16. Данную информацию обнародовал пресс- центр Министерства обороны Украины на официальном сайте.

"Литовско-польско-украинская бригада приняла участие в сертификационном обучении, по итогам которого подтвердила приобретение полных оперативных возможностей", сказано в сообщении пресс-службы.

Речь идет о многонациональных командно-штабных учения Common Challenge-16, во время которых было проверено состояние боевой готовности бригады по системе оценки НАТО.

"Управление части приняло командование польским, украинским и литовским батальонами и, в соответствии с учебным сценарием, выполнило операцию по стабилизации... Приобретение полных оперативных возможностей подтверждено сертификационным письмом, подписанным руководителями трех оборонных ведомств", говорится на сайте Минобороны.

Сертификационное письмо, являющееся подтверждением готовности бригады выполнять миссии по поддержанию мира в соответствии со стандартами НАТО, было подписано министром национальной обороны Польши Антонием Maцеревичем, министром национальной обороны Литвы Раймундасом Кароблисом и заместителем министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Игорем Долговым.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 11 декабря, в Польше стартовали международные командно-штабные учения Common Challenge-16, целью которых было доказать готовность принять под командование тактические подразделения и профессионально управлять их действиями во время операций кризисного реагирования.