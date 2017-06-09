Литва была первой страной, которая предоставила Украине оружие и амуницию, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Литва была первой страной, которая предоставила Украине оружие и амуницию. Об этом президент Украины сказал во время общения с журналистами по итогу встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте в Харькове, передает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

"Литва была первой страной, которая предоставила нам оружие и амуницию", - сказал Порошенко.

Литва була першою країною, яка надала нам зброю та амуніцію. - П - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) June 9, 2017

Кроме того, известно, что 153 украинских военных прошли оздоровление в Литве.

153 українських військових пройшли оздоровлення у Литві.

pic.twitter.com/VBfUxpTna5 - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) June 9, 2017

Также Грибаускайте поздравила украинцев с проведением тяжелых реформ.

"Грибаускайте поздравила украинцев с тяжелыми реформами: вы сделали больше, чем за предыдущие 20 лет", - говорится в сообщении пресс-секретаря президента Укрианы.

Грібаускайте привітала українців за важкі реформи: ви зробили більше, ніж за попередні 20 років. - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) June 9, 2017

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко встретился с президентом Литовской Республики Далей Грибаускайте в Харькове.