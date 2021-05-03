Литва сприятиме деокупації територій України - Науседа

Вільнюс ніколи не визнає окупації Росією частини території України і діятиме у напрямку деокупації цих територій.

Про це під час святкового виступу в Сеймі Польщі з нагоди 230-річчя ухвалення конституції Речі Посполитої заявив президент Литви Гітанас Науседа, передає кореспондент Укрінформу.

"Мобілізація збройних сил Росії на кордоні з Україною і воєнні дії на сході України, які здійснюються нелегальними групами, які підтримує Москва, свідчать про тиск і розпалювання військової напруги як рушія політичного впливу. Хочу підкреслити, що Литва ніколи не визнає нелегальну анексію Криму і діятиме у напрямку завершення фактичної окупації східної частини України",- заявив Науседа під оплески депутатів польського та литовського Сеймів.

Він додав, що не можна дозволити, аби "Україна знову повернулася в минуле".

Як повідомлялось, у прнеділок у Варшаві відбудеться президентський саміт глав держав України, Польщі, Литви, Латвії та Естонії в рамках святкування 230-річчя ухвалення конституції Речі Посолитої. Крім того, відбудуться двосторонні переговори між Президентами України і Польщі.

Перша Конституція Речі Посполитої була ухвалена Сеймом 3 травня 1791 року. Її вважають однією з найстаріших у Європі. Втім, спроба імплементації положень цього документа зазнала невдачі через спротив місцевих магнатів і окупацію польського королівства російськими військами в 1792 році.