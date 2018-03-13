Логвинский: Савченко нет на заседании ПАСЕ

Народный депутат Украины Надежда Савченко отсутствует на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Такое заявление сделал заместитель председателя делегации Украины в ПАСЕ Георгий Логвинский.

"Я не знаю, где находится Савченко, мне неизвестно об этом. Но в любом случае, это не заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. В настоящее время проходят только официальные заседания комитетов ПАСЕ в Париже. Парламентские заседания комитетов ПАСЕ проходят не в Страсбурге, и там госпожа Савченко отсутствует", - отметил политик.

При этом он подчеркнул, что Савченко не является делегатом ПАСЕ. "Во- первых, Савченко конечно, не является делегатом ПАСЕ. Больше года как она ушла, потому что была вне квоты до тех пор, пока не была освобождена. Я не знаю, где она, но я видел пост (в соцсети, - ред.), который является юридически неграмотным. Из него следует, что человек вообще не понимает, где находится и что делает. Например, она отметила, что есть генсек Совета Европы по правам человека, хотя у нас есть только генсек Совета Европы или комиссар по правам человека", - заявил Логвинский.

Как сообщал MIGnews.com.ua, народный депутат Украины Надежда Савченко не будет свидетельствовать по делу задержанного главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, поскольку с 12 по 16 марта находится с рабочей поездкой в Страсбурге.