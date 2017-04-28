Логвинский снял свою кандидатуру с выборов президента ПАСЕ

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, народный депутат Украины Георгий Логвинский вышел в "финал отбора" кандидатов на пост президента ПАСЕ, однако снял свою кандидатуру

Об этом он сообщил в эфире телеканала "1 + 1", передает "ДС".

"В финал вошли два человека - господин Фишер и я, но мы решили, что в интересах Украины будет поддержать президента группы, которая нас поддерживает, и таким методом мы могли бы достичь больших результатов", - заявил Логвинский.

По его словам, он снял свою кандидатуру в пользу другого вице-президента ПАСЕ, докладчика по украинскому вопросу немца Акселя Фишера.

Новым временным президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы может стать венгерский депутат Жолт Немет.

Напомним, вчера президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунту не позволили вести заседание ПАСЕ во избежание скандала из-за его визита в Сирию с депутатами Госдумы России.

Украинская делегация в ПАСЕ настаивает на отставке ее президента Педро Аграмунта, в частности, за визит в Сирию с депутатами Госдумы России.