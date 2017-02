Ловушка "большой сделки". Чем "план Артеменко" опасен для Украины

План Артеменко - куда более масштабная затея, чем может показаться на первый взгляд. За никому не известными посредниками могут стоят вполне серьезные и влиятельные люди с должностями и возможностями

Обнародование газетой The New York Times подробностей плана "умиротворения России" за украинский счет стало самой настоящей сенсацией в Соединенных Штатах. О подробностях и фигурантах плана, уровне их связей с Москвой и влиянии на президента США Дональда Трампа сейчас говорят в эфире ведущих американских телеканалов, информацию The New York Times перепечатывают другие ведущие СМИ.

А ведь самое интересное может начаться через несколько часов, когда над Вашингтоном взойдёт солнце и проснётся президент Соединенных Штатов.

Но обнародование плана и последствия очередной "утечки" для США - вопрос внутриполитический. Ясно, что для американцев история с планом - лишь продолжение скандала с отставкой советника президента США по национальной безопасности и бывшего комментатора телеканала Russia Today Майкла Флинна (при том, что сам Флинн план не видел).

Авторы плана оказываются удобными "мальчиками для битья" благодаря сомнительным биографиям и полной неадекватности - они не только не стали опровергать наличие сомнительного документа, но и с готовностью подтвердили его существование американским журналистам.

А Артеменко - вероятно, в страхе, что его вклад не заметят и его влияние не оценят - срочно дал интервью одиозному ресурсу страна.ua, который многими комментаторами в Украине воспринимается в качестве "троянского коня" беспардонной российской пропаганды и информационных провокаций агрессора.

Словом - если у тебя такие невменяемые враги, то друзья не очень нужны. Все потому, что лоббисты антиукраинского плана - люди не очень значительные и хотят за счет продажи национальных интересов нашей страны утвердить свою значительность.

Но это не означает, что в разработке плана не могут участвовать другие, куда более влиятельные и серьёзные фигуры. При этом мы должны понимать, что сам план - это всего лишь инструментарий. И не потому, что в нем нет места для уступок с украинской стороны. Для российской стороны места для уступок в нем тоже нет. Ещё можно представить себе теоретически, что в Москве решат бежать с Донбасса - потому что то, что предлагается в плане, с коридором на 72 часа это самое настоящее бегство.

Но совершенно не возможно себе представить, что Россия при нынешнем политическом режиме согласится даже на переговоры об аренде Крыма. Потому что Крым - не только для Путина, но и для подавляющего большинства его соотечественников - это такой же субъект России, как Брянская область или Карелия. Никто в России до краха существующего политического режима не будет говорить о изменении статуса Крыма.

Но это не означает, что никто в России не согласится с тем, чтобы инициативы о изменении такого статуса - именно в виде аренды, то есть признании фактического порядка вещей - исходили от Украины и Запада. План Артеменко - такая же ловушка для Украины, как Минские соглашения для России.

Минские соглашения - при всей их невыполнимости - стали отличным санкционным механизмом, который позволяет медленно, но верно уничтожать экономику врага. А план Артеменко позволил бы создать ловушку для Украины. Потому что создал бы новый формат переговоров для некоей "большой сделки" между Россией и США, в рамках которой Украина должна была бы дать согласие на фактический отказ от собственного суверенитета, а Запад - отменить санкции. При этом никаких договоренностей достичь бы не удалось, Путин с удовольствием обманул бы Трампа.

Но для нас это было бы уже неважно, так как мы понимали бы, что проиграли врагу - и не на линии фронта, а из-за коррумпированности собственной власти, которая сдалась под страхом разоблачений. Ведь то, что обвинения Артеменко в адрес Порошенко - часть плана украинской капитуляции - отнюдь не случайность. На выходе мы могли бы получить дестабилизацию украинской государственной машины и переход под влияние Кремля всей страны. И тогда действительно было бы неважно, кто там у кого что арендует.

Эти люди могут работать и в администрации президента России, и в администрации президента Украины. И поддерживать между собой контакты, подлинная суть которых может быть не понятна самим главам государств. При том, что мотивы контактов могут быть различны.

С российской стороны может быть желание заманить Украину в ловушку и преподнести ее шефу зажаренной и упакованной в американскую фольгу, с украинской - найти новые нестандартные возможности решения конфликта и восстановления территориальной целостности страны - пусть даже путем серьёзных уступок врагу.

Но путь в ад всегда устлан добрыми намерениями.