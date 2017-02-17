Ловушка Донбасса. Сценарий Путина спустя 36 месяцев войны

Путин выбирал из двух сценариев: легализация "Новороссии" или внутренняя дестабилизация Украины. Оба сценария вели к снятию санкций. Остался один

Три года, 36 месяцев, прошло с аннексии Крыма - отправной точки российско- украинской войны, развязанной московским режимом Владимира Путина. Нынешний год для разрушающейся экономики РФ во многом ключевой. Если украинским властям и их союзникам в Европе удастся реализовать свой план (последовательная пролонгация санкционного режима без каких-либо уступок Москве) - бойня в украинском Донбассе окончательно превратиться для главы Кремля во второй Афганистан, слишком дорогую и бессмысленную операцию.

Сама Москва, увязнув в болоте собственных интриг, пытается выйти из войны без позора. Сделать это можно только навязав Донецк и Луганск на своих условиях, организовав маленькую "Новороссию". Но тактика, избранная два года назад, плодов так и не дала, а надежды на кардинальные перемены настроений в Европе и США - остались несбывшейся мечтой. В итоге горящий российский поезд продолжает таранить Европу, но уже скорее по инерции.

Тем опаснее ситуация становится для украинцев: зажатая санкциями Россия, не имея возможности реализовать свой план А (создание "Новороссии"), не имеет другого выхода, кроме как усиливать давление на Украину. Потому что есть еще один способ снять санкции - обрушить минские соглашения, вывести из Минска украинскую делегацию, уничтожив само государство - либо путем провокации настоящей гражданской войны с погромами в Киеве, либо крупным политическим скандалом, который приведет к досрочными выборам, что продемонстрирует, что в Украине больше не с кем говорить и государство не состоялось. И в этой игре из двух сценариев Кремль готов делать ставку на последний. Тем более сама власть в Украине подчас помогает его реализации, применяя в своей работе коррупционные методы своих предшественников.

Что происходит за кулисами переговоров и что будет дальше - в материале LIGA.net.

Как Москва сама помогает Киеву

"Единственное желание России сейчас - выскочить из Донбасса, но так, чтобы никто не назвал это отступлением", - говорит LIGA.net собеседник из переговорной группы в Минске, описывая настроения и поведение московской делегации. Он утверждает, что Россия, как и прежде, пытается реализовать сценарий интеграции Донецка и Луганска на своих условиях - с амнистией, особым статусом, правами боевиков и фактической федерализацией Украины.

Но если в 2015-м году встречи в Минске давали хотя бы теоретический результат - стороны составляли какие-то бумаги, спорили о формулировках, делились концепциями и возможными сценариями реализации минских соглашений, то последние полгода в столице Беларуси на многосторонних встречах по Донбассу - договорной штиль.

"Ругань на заседаниях, конечно, осталась. Но выхлопа нет совершенно. Россия упорно не хочет признавать очевидное: так, как хотят они, не будет никогда. Из этой войны Москва выйдет только на руках с гробом Новороссии", - добавляет другой собеседник из числа украинских переговорщиков, напоминая россиянам о первом пункте минских соглашений - прекращение огня.

"Обеспечить абсолютную безопасность, не создавая параллельно условий для строительства стабильной мирной жизни, невозможно", - сказал представитель Москвы Борис Грызлов после последней встречи в Минске. Сказал так, будто бы не было 36 месяцев лжи, включая Дебальцево, "иловайский коридор Путина", удары Градов через границу, российских пленных солдат в Украине. И для Европы такая ложь выглядит очевидной.

Из этой войны Москва выйдет только на руках с гробом Новороссии

Россия рассчитывала, что Германия, а вслед за ней и Франция помогут в рамках Нормандского формата в реализации плана "сначала признание террористов - потом прекращение огня". Ожидания РФ охладил новый министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, где он прямо сказал: Москва должна добиться от подконтрольных ей боевиков полного прекращения огня. "Это имеет важное значение для укрепления режима прекращения огня, который остается слишком хрупким", - заявил Габриэль.

Казалось бы - более прозрачного сигнала от Запада получить невозможно. Но Москва, контролируя все процессы в оккупированной части Донбасса, которая, помимо войск, ввела в местный обиход еще и российский рубль, продолжает делать вид, что это не ее ответственность. Чем очень помогает позиции Украины на международном уровне. Украина рассчитывает получить дополнительную поддержку от Германии и Франции на встрече нормандской четверки 18 февраля на полях мюнхенской конференции по безопасности. Впрочем, Россия тоже ждет поддержки. Дождется ли?

Сейчас министры и их помощники продолжают работу над так называемой дорожной картой Минска, которую могут рассмотреть на встрече в эту субботу. Но и в ней пункт номер один - прекращение огня. И пока Москва не обеспечит его - другие пункты выполняться не будут.

Несбывшиеся надежды Кремля

Долгое время поддерживался миф о достаточно дружеских отношениях между Россией и Германией. Сильное промышленное и энергетическое лобби в Берлине выступало за смягчение санкций против Москвы, что отражалось в риторике политических лидеров Германии. Но начиная с 2015-го года, когда Путин несколько раз подставил лично Меркель, дав ей ряд обещаний, которые так и не выполнил, включая в Дебальцево, отношения между Москвой и Берлином дали трещину. В период захвата Дебальцево в РФ считали, что "Новороссия" еще может состояться, а без транспортного узла - точно нет.

В этом году Кремль, кажется, решил окончательно порвать отношения с Германией. Советник Путина Сергей Глазьев назвал нового президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера - между прочим, противника расширения НАТО на восток - "соучастником нацистского путча в Киеве". Написал у себя в Twitter. Аккаунт - подлинный. В прошлом году Глазьев подтвердил, что открыл его. Но после реакции на пост удалена не только запись, но и сам аккаунт. Кажется, кто-то поспешил с критикой накануне встречи в Мюнхене. В Кремле оправдались, мол, заявление советника - его личная точка зрения. "Никоим образом президент не разделяет это мнение", - сказал его пресс-секретарь. Но, кажется, оправдываться уже поздно.

Парадоксально, но риторика Москвы в целом на руку Украине. Как и риторика Германии. О смягчении санкций против Москвы никто из политических тяжеловесов Европы даже не заговаривает. Ключевая роль в вопросе смягчения отводилась именно Германии, которая в 2014-м должна была стать арбитром между радикально настроенными странами Восточной Европы и менее воинственными странами юга и центра. Но в 2017-м Берлин, судя по всему, для Москвы потерян. "Минск не реализован, а значит и санкции сейчас снимать нельзя", - заявила недавно канцлер Германии Ангела Меркель.

США связывают сирийское сотрудничество с РФ с реализацией мирных соглашений в Украине: не будет мира в Украине - не будет сотрудничества

Надежды России на нового президента США тоже не оправдались. До определенного времени Дональд Трамп сохранял нейтралитет в вопросе российско-украинской войны и аннексии Крыма. Но за последний месяц президент США занял классическую для республиканской партии линию противодействия агрессии РФ. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил: Россия - это угроза, она не имеет прав на Крым. "Россия должна быть привлечена к ответственности за свои действия", - заявил он. А сам Трамп упрекнул бывшего президента Барака Обаму за мягкость, потому что именно при нем Путин посмел аннексировать Крым. Более того, сегодня Тиллерсон связал сирийское сотрудничество с РФ с реализацией мирных соглашений в Украине: не будет мира в Украине - не будет сотрудничества. "Не может быть никакого сотрудничества с Москвой, если она не придерживается своих обязательств в неустойчивом украинском мирном процессе", - заявил он.

Уже несколько недель новостные программы и ток-шоу в РФ прекратили хвалить Трампа и "возлагать надежды". По данным агентства Bloomberg, очевидная для телезрителей смена риторики телеканалов - вовсе не совпадение. "Кремль приказал государственным российским СМИ свести упоминания о президенте США Дональде Трампе к минимуму", - сообщили журналисты издания. Один из собеседников рассказал им, что причиной запрета стало растущее беспокойство среди высокопоставленных российских чиновников о том, что новая администрация США будет менее дружественной к РФ, чем предполагалось изначально.

Что дальше

Третий год в России и в захваченных ею городах Донбасса продолжается волна убийств. Среди ликвидированных - самые одиозные террористы. По одной из версий, это сделано для того, чтобы в Киеве было меньше претензий к вопросу амнистии. Мол, видите, самых громких боевиков мы сами "амнистировали". Среди украинских политиков эта версия не находит подтверждения. Они говорят, что еще полтора года назад требовали от Москвы убрать вовсе не пешек, а главарей - Захарченко и Плотницкого.

"Думаю, мы еще поговорим об амнистии, если Россия прекратит огонь, и, по примеру полевых командиров, так же поступит и с этими ребятами - амнистирует их любым удобным способом: лифтом, машиной, в кабинете. Но это, конечно, не имеет значения. Судя по всему, реализуется вовсе не та стратегия, о которой все думают", - говорит высокопоставленный собеседник в украинской власти.

Представители официального Киева убеждены, что за смертью ключевых фигур боевиков в России и в оккупированных городах на востоке Украины стоит желание убрать всех свидетелей, кто так или иначе причастен к самым жарким периода российско-украинской войны: кто получал оружие из РФ, своими глазами видел российских офицеров и генералов, участвовал в организации интервенции российской армии в Украину, сбивал самолеты, вертолеты, выступал в качестве связного.

Убийства террористов в Донбассе и РФ будут продолжаться, пока не умрут все, кто мог бы в суде подтвердить роль Москвы в событиях в Донбассе и Крыму

"На самом деле под угрозой смерти сейчас много людей, - говорит представитель украинской разведки.- Мы прогнозируем, что эти убийства будут продолжаться, пока не умрут все, кто мог бы в суде подтвердить роль Москвы в событиях в Донбассе и Крыму. Поверьте, больше всего эти люди нужны нам именно в суде, а не в могиле".

Украина, как и прежде, в этом году будет сосредоточена на сохранении минских соглашений, сковывая санкции вокруг экономики РФ. Соглашения, говорят представители в минской группе, должны выполняться последовательно - так, как записано. Но в Киеве не отбрасывают другие варианты. Пусть будет больше вариантов и дискуссий, говорят дипломаты. Задача одна: вытащить заложников на свободу, прекратить огонь и не позволить Москве избавиться от санкций. А освобождение оккупированных территорий Украина связывает исключительно с миротворческой миссией и контролем над границей. На необходимости миссии и возобновлении контроля будет настаивать министр Павел Климкин на встрече министров завтра в Мюнхене.

Петр Шуклинов