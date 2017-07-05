Лозовой просит НАБУ проверить декларацию Луценко

Народный депутат Украины от Радикальной партии Андрей Лозовой подал заявление в Национальное антикоррупционное бюро из-за сокрытия генеральным прокурором Юрием Луценко имущества, пишет РБК-Украина.

"Я сделал заявление об уголовном правонарушении, обращаюсь к НАБУ, это мое заявление директору НАБУ Артему Сытнику по поводу преступления, которое совершил генеральный прокурор, скрыв свое имущество, конкретно коллекцию оружия", - заявил Лозовой.

Вместе с тем народный избранник отметил, что не нужно давать оценку мощам, задекларированным в декларации Луценко.

"Оценивать мощи в какую-то сумму вашими псевдоэкспертами - это святотатство, это коммунистическое кощунство", - выразил мнение Лозовой.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в среду утром, 5 июля, комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины приступил к рассмотрению ходатайства генерального прокурора Юрия Луценко о снятии неприкосновенности с народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового.