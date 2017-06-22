Лозовой заявил, что генпрокурор занимается "открытым беспределом"

В четверг, 22 июня, народный депутат от фракции "Радикальная партия" Андрей Лозовой заявил, что у Национального антикоррупционного бюро Украины нет никаких доказательств в обвинениях, которые выдвинуты против него генпрокурором Юрием Луценко, передает Интерфакс-Украина.

"Не является доказательной базой то, что написал Луценко. НАБУ на меня не подавало, об этом есть заявление Холодницкого (руководитель САП Назар Холодницкий, - ИФ) в тот же день", - утверждает парламентарий.

По мнению Лозового, генеральный прокурор превышает свои служебные полномочия.

Нардеп подчеркнул, что представление генпрокурора на снятие с него депутатской неприкосновенности является "открытым беспределом, правовым нигилизмом" и местью за то, что Радикальная партия не намерена голосовать "за так называемые медицинскую, пенсионную и земельную реформы".

Как сообщал MIGnews.com.ua, 21 июня, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес на рассмотрение Верховной Рады представление о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата Андрея Лозового. Ему инкриминируют преднамеренное уклонение от уплаты налогов в размере 1,846 миллиона гривен.