Луенко не исключил отстранение Садового от должности мэра Львова

Если будет вручено подозрение относительно небрежности со смертельным исходом, это достаточно серьезное обвинение. Оно может вызвать и отстранение виновника от занимаемой должности, и уголовную ответственность, предусмотренную законом.

Об этом заявил Генпрокурор Украины Юрий Луценко, комментируя открытие уголовного производства в отношении должностных лиц Львовского горсовета, прежде всего городского головы Андрея Садового, передает УНН.

По словам Ю.Луценко, две недели назад в Харькове была завершена экспертиза, которая установила, что никакого поджога на свалке "Збиранка" у Грибовичей не было.

"Все разговоры о том, что какие-то специальные диверсанты из конкурирующих политических партий подожгли свалку экспертиза не подтвердила. Это было самовозгорание из-за несоблюдения технологий ", - сказал генпрокурор.

"Поэтому стоит вопрос о халатности служебных должностных лиц Львовского городского совета, которые привели к такому положению. По-старому это - халатность. Но все усугубляется тем, что мы имеем трех погибших. Семьи вправе спросить, кто из должностных лиц Львовского горсовета за это отвечает", - добавил он.

Также Генпрокурор отметил, что сейчас следствие областной прокуратуры устанавливает этого "Кто?" И не исключено, что им может быть и мэр, и его заместители, и другие должностные лица.

"Мне кажется, что проблема с мусором возникает не от того, что мэр в оппозиции или коалиции. Мусор просто надо утилизировать, этим надо заниматься. Андрей Иванович не первый срок на посту и даже не второй", - добавил Луценко.