Лукаш и Клюев в начале марта могут выйти из-под санкций ЕС - СМИ

При новом продлении ограничительных мер против Януковича и Семьи двое лиц могут быть исключены из санкционного списка, сообщил инсайдер Радио Свобода

Европейский Союз может убрать из списка подсанкционных экс-чиновников и политиков бывшей украинской власти экс-главу Минюста Елену Лукаш и бизнесмена, бывшего нардепа Сергея Клюева. Об этом у себя в Twitter сообщил брюссельский инсайдер агентства Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш и бизнесмен Сергей Клюев могут быть исключены из списка санкций ЕС за незаконное присвоение украинских государственных средств", - написал он.

По данным журналиста, беглый экс-президент Виктор Янукович и еще 12 человек из его окружения могут остаться в этом списке еще на год.

Ограничительные меры против Януковича и его окружения ЕС ввел в марте 2014 года, раз за разом продлевая их в начала каждой весны.

В санкционном списке ЕС остаются: Янукович, Виталий Захарченко, Виктор Пшонка, Елена Лукаш, Андрей Клюев, Виктор Ратушняк, Александр Янукович, Артем Пшонка, Сергей Клюев, Николай Азаров, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов, Александр Клименко и Эдуард Ставицкий.