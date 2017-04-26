Лукашенко: Никто и никогда Украину и Беларусь не поссорит.

Президент Петр Порошенко получил от белорусского коллеги Александра Лукашенко заверения в том, что никто не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины.

Об этом глава Украинского государства сказал во время их совместного заявления на площадке Чернобыльской АЭС, сообщает корреспондент Укринформа.

"И никто и никогда Украину и Беларусь не поссорит. Я подчеркиваю, и получил твердое заверение и подтверждение от президента Беларуси: никто и никогда не сможет втянуть Беларусь в войну против Украины. Этого не допустят ни миролюбивый народ Беларуси, ни опытный и высокодостойний президент Александр Григорьевич", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина высоко ценит дружбу и сотрудничество с Беларусью, а "линия Киев-Минск - это ось добра, дружбы и мира".

"Для нас чрезвычайно важно, и я в этом уверен, что украинско-белорусская граница была, есть и всегда будет границей дружбы, границей добрососедства, границей нашего надежного партнерства, подчеркиваю, границей мира", - подчеркнул Президент.