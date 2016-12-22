Лукашенко подарил Кучме плюшевого петуха

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой, в ходе которой они обменялись подарками.

"Белорусский лидер вручил второму президенту Украины символ 2017 года - петуха. В свою очередь Леонид Кучма презентовал своему другу сборник трудов итальянского мыслителя Никколо Макиавелли", - сообщил телеканал Беларусь-1.

Лукашенко отметил, что рад возможности встретиться. "Для меня всегда большая честь пообщаться. А потом тоже, чтобы люди знали, что жизнь продолжается", - сказал Леонид Кучма.

"Да, и что мы остались друзьями", - отметил президент Беларуси.

Александр Лукашенко и Леонид Кучма также обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-украинских отношений, работу на минской площадке трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Как сообщалось, накануне политическая подгруппа Трехсторонней контактной группы в Минске обсудила возможность проведения легитимных местных выборов на Донбассе в соответствии с законодательством Украины и стандартами ОБСЕ.

В ноябре сообщалось,что Леонид Кучма не хочет участвовать в минских переговорах.