Лукашенко посетит Украину с официальным визитом

Александр Лукашенко 20-21 июля посетит Украину с официальным визитом, сообщает пресс-служба президента Беларуси. Программой визита запланированы его переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе.

"Главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной. Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества", - сообщает пресс-служба.

Одной из тем встречи, отметили в пресс-службе, "станет урегулирование конфликта на востоке Украины, в чем Беларусь активно участвует, предоставляя переговорную площадку для сторон процесса".

Лукашенко и Порошенко обсудят ситуацию в регионе в целом, обменяются мнениями по международной проблематике.

Ожидается, что по итогам переговоров в присутствии лидеров двух стран будет подписан ряд документов, которые касаются сотрудничества в экономике, научно-технической области, а также в сферах культуры и межнациональных отношений.

BelaNews.ruhttp://belanews.ru/2017/07/20/64226/