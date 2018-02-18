Лукашенко заявил, что с начала войны на Донбассе в Беларусь прибыло около 160 тыс. украинцев

В Беларусь с начала военных действий на Донбассе прибыло около 160 тыс. граждан Украины

Об этом сказал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает "ДС" со ссылкой на БелТА.

В частности, он после голосования на выборах депутатов местных советов пояснил, что прибывшим в Беларусь украинцам были предоставлены равные условия с местными жителями, в том числе бесплатное медицинское здравоохранение, бесплатное образование и места в детских садах.

"Вы думаете, нам дешево это обошлось? Нет. Но люди попали в беду", - сказал белорусский президент.

Лукашенко добавил, что во время начала конфликта в Украине в его страну хлынул поток оружия, что стало "большой проблемой".