Луценко анонсировал громкие судебные процессы по расстрелам на Майдане

Генпрокурор Юрий Луценко анонсирует открытые судебные процессы по делу расстрелов на Майдане над экс-президентом Виктором Януковичем, а также бывшими должностными лицами Виталием Захарченко, Александром Якименко и другими.

Об этом он заявил в воскресенье, выступая на открытии выставки ко Дню памяти героев Небесной сотни.

"Я ждал этой возможности долго. Конечно, ждал, не покладая рук - над этим работали сотни следователей спецдепартамента, других подразделений ГПУ. И вот наконец это случилось - столичный суд разрешил специальное досудебное следствие, а дальше заочное осуждение тех, кого мы подозреваем в организации расстрела "небесной сотни"", - сказал Луценко.

"Мы наконец имеем удовлетворенное ходатайство суда по этому поводу. И Янукович, Захарченко, Якименко, Тоцкий, Ратушняк, Федчук и другие на базе собранных 300 томов доказательств сразу после завершения процесса по государственной измене Януковича будут переданы в суд", - отметил он.

Генпрокурор заверил, что этот процесс пройдет в открытом режиме, так же как сейчас проходит процесс по обвинению Януковича в госизмене.

Как сообщалось, 7 февраля пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что Печерский райсуд Киева разрешил осуществить заочное досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича, экс- главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого по делу в отношении расстрелов на Майдане.

Тогда отмечалось, что в ближайшее время будут рассматриваться подобные ходатайства прокуроров по еще трем фигурантам данного уголовного производства - Виталию Захарченко, Виктору Ратушняку и Петру Федчуку.

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