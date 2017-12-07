Луценко через соцсети пригласил Саакашвили на допрос в ГПУ

Генеральный прокурор Юрий Луценко призвал лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили явиться в ГПУ для вручения уведомления о подозрении.

"Призываю Саакашвили проявить хотя бы раз мужество и ответственность за свои слова, прекратить ложь, поливание грязью и прийти к следователю для получения законным способом процессуальных документов", - написал генпрокурор на своей странице в Twitter вечером в четверг, 7 декабря.

Закликаю #Саакашвілі проявити хоча б раз мужність і відповідальність за свої слова, припинити брехню, поливання брудом і прийти до слідчого України для отримання законним способом процесуальних документів. - Луценко Юрій (@Lutsenko_Yuriy) 7 грудня 2017 р.

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Во вторник, 5 декабря, к экс-председателя Одесской ОГА, лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили сотрудники СБУ задержали на крыше дома на улице Костельной в Киеве. Позднее ему направили уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.15, ч.2 ст.28 и ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины.

Сторонники Саакашвили заблокировали автомобиль с ним на улице Трехсвятительской. Позже они сломали двери в микроавтобусе и освободили политика. После этого Генпрокуратура объявила Саакашвили в розыск.

Как заявил генпрокурор Юрий Луценко, Михеил Саакашвили вступил в сговор Сергеем Курченко и за его деньги организовывал ряд акций в Украине, целью которых было дестабилизировать ситуацию в стране. В частности, речь идет о не менее чем 500 тысячах долларов США.

Сергей Курченко, которого также называли "финансистом семьи" Виктора Януковича, сбежал из страны после Революции Достоинства. Однако, его бизнес все еще функционирует на территории Украины. В частности, с ним связывают медиа-группу UMH и компанию "Перспектива трейдгрупп". Последняя занимается импортом российской нефти в Украине. В марте суд в Харькове в приговоре указал его в качестве члена "преступной группировки" экс-президента Виктора Януковича. По материалам: ZN.UA /