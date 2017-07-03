Луценко: Депутатская неприкосновенность - феодальный постсоветский рудимент

Депутатская неприкосновенность - феордальний постсоветский рудимент. Такую позицию в кулуарах высказал генпрокурор Юрий Луценко, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Я думал, почему если обычного украинца берут за неуплату налогов и его ведут в суд, а если депутата ВР берут за неуплату налогов, надо обязательно пойти на профильный комитет, который почему-то считает, что он должен определять вину. Потом еще на сессию ВР. Единственное, что я в этом вижу положительное, - в абсолютном большинстве случаев и комитет, и ВР такое разрешение давали. Это свидетельствует о том, что статус неприкосновенности давно пора снять. Это феодальный постсоветский рудимент. Все эти походы занимают время и у депутатов, и у меня", - сказал Луценко.

Напомним, 28 июня в ходе торжеств по случаю Дня Конституции Украины президент Петр Порошенко сказал, что уже готов проект закона об изменениях в Конституцию, который предусматривает отмену депутатской неприкосновенности.

