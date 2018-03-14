Луценко должен сесть за то, что обнародовал данные детективов-агентов - Гриценко

Генпрокурор Юрий Луценко должен понести уголовную ответственность за раскрытие персональных данных тех, кто работают под прикрытием, заявил экс- министр обороны Анатолий Гриценко в программе Дмитрия Гордона на канале "112 Украина".

Политик напомнил, что ранее генпрокурор через свою пресс-службу обнародовал персональные данные офицеров, детективов-агентов, работающих под прикрытием.

"Он (Луценко, - ред.) называл фамилии тех, кто пошел на сделку со следствием. Язык - помело! Этих людей во всех странах защищают, им дают другую жизненную легенду, охрану, если они действительно идут на сделку со следствием и помогают раскрыть большое преступление. А Луценко просто несет. Как теперь тем, кто работает под прикрытием не только в НАБУ, но и в других силовых структурах? Как им быть при таком генпрокуроре? Это уголовная ответственность!", - сказал экс-министр.

Он также добавил, что "человек на посту генерального прокурора не должен врать и распространять всякую ложь из политических соображений".

"Когда он (Луценко, - ред.) через свою пресс-службу клевещет, например, что Гриценко распродал какое-то оружие, он же прекрасно знает, что министр обороны не имеет никакого отношения к продаже оружия. Если кто и имеет, то министр экономики. Тогда пусть назовет фамилии министров экономики: Яценюк, Порошенко. Они определяют цену, подтверждают перечень. Минобороны не управляет предприятиями, которые продают, поэтому ложь кругом", - добавил Гриценко.

Напомним, что в декабре прошлого года в Генеральной прокуратуре обнародовали информацию о некоторых агентах НАБУ, опубликовав их персональные данные в сети. В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник отметил, что раскрывать информацию об агентах бюро опасно, учитывая то, что они уже успели сделать.

По материалам: Гордон