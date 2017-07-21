Луценко допускает внесение в Раду представления на Вилкула

Генеральный прокурор Юрий Луценко допускает внесение в Верховную Раду представления на народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула. Об этом Луценко заявил в ходе совещания в Днепре, трансляцию вел телеканал "112 Украина".

"Думаю, что в сжатые сроки ГФС произведет свои действия и мы сможем принять решение по этому делу. Мы располагаем информацией ГФС Днепропетровской области, что по результатам плановой проверки у господина Вилкула есть признаки уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. На данный момент мы должны провести еще несколько действий с помощью фискалов, а затем экспертизу, чтобы предъявить подозрение господину Вилкулу", - сказал он.

Луценко не исключает, что будет вынужден попросить ВР дать согласие на проведение действий в отношении Вилкула. Он также отметил, что, согласно законодательству, он может оплатить налоги, которые ему начислят и уголовное дело может быть закрыто.

Ранее генпрокурор заявлял, что ГПУ намерена открыть уголовное производство в отношении Вилкула по подозрению в неуплате налогов.

Напомним, ранее ГФС в Днепре заявила, что Вилкул не уплатил в государственный бюджет налоги и сборы на 19,6 млн грн. Сообщалось, что материалы проверки направлены в ГПУ для решения вопроса относительно возбуждения уголовного производства по фактам вероятного незаконного обогащения лица и уклонения им от уплаты налогов в особо крупных размерах.