Луценко допустил уголовное преследование Парасюка

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что стычка с полицейскими в Славянске может обернуться уголовным преследованием для нардепа Владимира Парасюка.

Об этом он сказал в кулуарах парламента.

"Основания для представления [о снятии неприкосновенности] в отношении депутата Парасюка есть давно. У меня лично была надежда, что человек достаточно эмоциональный, коим я и сам часто бываю, сможет взять себя в руки, но, к сожалению, Парасюк заходит каждый раз дальше. С моей точки зрения, вооруженное нападение на бывшего добровольца и сейчас журналиста Дзиндзю и вчерашние силовые действия в отношении добровольцев Нацгвардии переходят все границы. Не буду скрывать, эти два случая сейчас в центре внимания следователей. Сегодня следователи МВД, открывшие соответствующие производства, встречаются с прокурорами. Если будет достаточно оснований, дело перейдет в главное следственное управление ГПУ и это может привести к предъявлению подозрения Парасюку", - заявил Луценко.

Напомним, вечером 14 марта на блокпосту у Славянска произошел конфликт из- за отказа группы вооруженных лиц проходить проверку. Один из них - народный депутат Парасюк затеял драку, пытаясь вырвать оружие у полицейских. По словам главы полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, в результате конфликта семеро сотрудников полиции получили телесные повреждения различной степени тяжести и госпитализированы.

Соратники Парасюка сообщили, что нардеп и другие участники блокады тоже пострадали, поскольку нацгвардейцы применили к ним слезоточивый газ.