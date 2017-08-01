Луценко: Генеральная инспекция ГПУ задержала на взятке уже 15-го прокурора

Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры Украины совместно со Службой безопасности Украины задержали уже 15-го в этом году подозреваемого во взяточничестве прокурора. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Юрий Луценко, передает УНН.

"Генинспекция ГПУ совместно с "К" СБУ задержала очередного, 15-го в этом году, подозреваемого в коррупции прокурора при получении 5 тыс. долл., которые он требовал от обвиняемого по делу МВД. Очищаемся", - написал Генпрокурор.

Напомним, в ГПУ сообщили, что мужчина в Волынской области дал прокурору 5 тыс. долл. за подмену вещественных доказательств.