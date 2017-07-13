Луценко и Холодницкий прибыли в Раду на рассмотрение снятия неприкосновенности с Добкина

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий прибыли в Верховную Раду. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

Как известно, в 17:00 парламент должен рассматривать вопрос о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром активисты нескольких партий под зданием Верховной Рады жгли файеры и требовали снятия неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Также около 100 мужчин заняли часть дороги на улице Грушевского возле парламента. Они держали флаги и были одеты в футболки с надписью "Национальный корпус", а также зажигали файеры.