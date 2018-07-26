Луценко и Сытник просят уволить Холодницкого

Генеральный прокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артем Сытник просят Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров уволить руководителя САП Назара Холодницкого.

Об этом говорится в тексте доклада члена КДКП Александра Ковальчука, сообщает корреспондент Укринформа.

"Просим привлечь Холодницкого к ответственности и наложить дисциплинарное взыскание от органов прокуратуры", - говорится в жалобах.

Как отметил Ковальчук, Холодницкого обвиняют в том, что он якобы подстрекал лиц к даче ложных показаний.

В объяснениях Холодницкого, которые также были зачитаны, руководитель САП подчеркнул, что считает обвинения безосновательными.

"Считаю безосновательными обвинения... В материалах жалоб отмечается только обсуждение состояния расследования производств", - говорится в пояснениях Холодницкого. Читайте также: Дисциплинарная комиссия начала рассмотрение жалоб на Холодницкого

В тексте объяснений Холодницкий отметил, что с подчиненными общался официально, без унижений.

"Иногда допускались эмоциональные высказывания, связанные с важностью производства", - подчеркнул руководитель САП.

Докладчик также зачитывает объяснения, которые взял у прокуроров САП, в частности, заместителя Холодницкого Максима Грищука, Романа Симкива и других.

Согласно их объяснениям, Холодницкий их не унижал и незаконных указаний не давал.

Ковальчук до сих пор зачитывает свой доклад, хотя началось зачитывание ориентировочно с 10:30.