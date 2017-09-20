Луценко: На создание антикоррупционного суда у нас нет времени

Генпрокурор Юрий Луценко заявил о необходимости создания в Украине антикоррупционных палат в уже существующих судах. Об этом он сказал на заседании парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС в Днепре, сообщает пресс-служба ГПУ.

"Юрий Луценко в очередной раз подчеркнул необходимость создания антикоррупционных палат в уже существующих судах, что ускорит процесс наказания коррупционеров", - сказано в сообщении.

"Общество устало ждать результат антикоррупционной деятельности. Мы развернули борьбу против тех, кто боится закона, но окончательного вердикта суда все еще не получаем", - отметил генеральный прокурор.

"Все суды в Украине должны быть антикоррупционных, здесь я согласен с тезисами и Порошенко, и Керри. Но тратить время на создание отдельного антикоррупционного суда недопустимо, как того требуют отдельные политики", - подчеркнул Луценко.

Ранее на 14-м ежегодном форуме Ялтинской европейской стратегии Луценко заявил, что ему "все равно, как это будет называться - антикоррупционный суд, антикоррупционная палата - мне нужно быстрое решение".

Президент Петр Порошенко сказал, что Украине нужен срочный независимый аудит антикоррупционной системы, однако нет времени дожидаться создания антикоррупционного суда. "Что касается антикоррупционного суда, то мы зарегистрировали законопроект в парламенте. Вся судебная реформа, включительно с конституционной, должна пройти экспертизу Венецианской комиссии, Совета Европы и экспертов Евросоюза", - сказал он.