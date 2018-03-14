Луценко намерен просить Раду снять с Савченко неприкосновенность, если она не прибудет на допрос

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что намерен внести в Раду представление на внефракционного надепа Надежду Савченко, если она не прибудет на допрос в СБУ.

Об этом сообщила пресс-секретарь председателя ГПУ Лариса Сарган на странице в Facebook.

"Генпрокурор Юрий Луценко: В случае неявки нардепа Н.Савченко на допрос в СБУ я вынужден подать в ВР представление на снятие депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест", - говорится в сообщении.

После заседания комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности ситуацию объяснил генпрокурор.

"Сегодня на этот допрос госпожа Савченко не прибыла, как не прибыла на заседание Европарламента, который она вчера посещала. По ориентировочным данным, она сейчас уже находится на территории Испании. Я прямо обращаюсь к ней с просьбой завтра на 11:00 прибыть на допрос следователя СБУ и дать пояснения по делу", - отметил Луценко.

Юрий Луценко сообщил, что у следствия сейчас достаточно много доказательств того, что в Раде планировали совершить теракт - в частности, есть аудио и видео.

В ответ на вопрос, обнародуют записи, он сказал: "Да, у нас завершена экспертиза по наиболее важной части пленок. Пленок есть до 100 часов, поэтому мы взяли только самые важные эпизоды, экспертиза проведена. Поэтому во время заседания профильного комитета я готов буду предоставить необходимые пояснения. Во время выступления в парламенте я также буду пользоваться разрешенными мне следствием для обнародования частями доказательств. Уверен, что это шокирует и парламент, и общество".

Напомним, 12 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежду Савченко вызвали на допрос в связи с делом против главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана. Прес-секретарь Савченко отметила, что депутат не получила повестку, так как находится с рабочим визитом в ПАСЕ. Глава парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев отметил, что на заседании ПАСЕ Савченко не появилась.

Впоследствии повестки Савченко на допрос в СБУ направили в аппарат Верховной Рады. А сама Савченко потребовала, чтобы ей вручили повестку лично в руки.

Как сообщалось, Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения во время перевозки крупной партии оружия. Его обвиняют в подготовке терактов в центре Киева, планировании госпереворота и незаконном обращении с оружием. 9 марта киевский суд арестовал Рубана на 60 суток без права внесения залога. Позже нардеп Надежда Савченко заявила, что готова взять Рубана на поруки.