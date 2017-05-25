Луценко о решениях суда по экс-налоговикам: Еще одно - и начну переживать за пожарное состояние на Печерске

Генеральный прокурор Юрий Луценко неодобрительно отреагировал на решения суда в отношении бывших чиновников управлений Миндоходов и сборов, согласно которым задержанные получают возможность освобождения под залог.

"Еще одно милосердное решение, и я начну переживать за пожарное состояние на Печерске", - написал Луценко на странице в Facebook.

Как известно, дела рассматривает Печерский районный суд Киева.

Также генпрокурор заверил, что "налоговых площадок", благодаря которым происходили правонарушения задержанных, сейчас "реально нет".

Напомним, вчера более 2 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей налоговой службы.

Вчера суд избрал меру пресечения экс-главе налоговой в Полтавской обл. Владимиру Задорожному, обязав его носить электронный браслет и назначив 12 млн грн залога. Также Печерский суд отпустил под залог в размере 15 млн грн бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова, у которого во время обыска нашли 3,8 млн долларов наличными.

Негативное отношение к таким решения уже выразил глава МВД Арсен Аваков.