Луценко обещает рост зарплаты сотрудников органов прокуратуры на 61% в 2017 г

Заработная плата сотрудников органов прокуратуры в 2017 году будет увеличена на 61%, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Как сообщает пресс-служба ведомства, рост зарплаты генпрокурор проанонсировал во вторник в ходе рабочей поездки в Донецкую область, во время посещения Константиновской и Краматорской местной прокуратуры.

По словам Ю.Луценко, зарплата сотрудников органов прокуратуры в среднем составит в следующем году 15-18 тыс. грн в зависимости от выслуги лет (в 2016 г. - 8-11 тыс. грн). Кроме того, запланировано повышение ежемесячной компенсации расходов на аренду жилья с 2,5 тыс. грн до 4 тыс. грн (также на 61% по сравнению с 2016 годом), которая выплачивается как ежемесячная премия.

Генпрокурор отметил, что повышение зарплаты стало возможным в первую очередь благодаря поддержке президента Украины и парламента, которые увидели, что "прокуратура дает результат и действует эффективно".