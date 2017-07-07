Луценко обнародует видео, которое станет тяжелейшим ударом по репутации Рады

Сегодня на заседании Регламентного комитета Верховной Рады покажут видео по делу народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Борислава Розенблата, которое станет "тяжелым ударом" по репутации парламента, об этом журналистам перед началом заседания Регламентного комитета, который рассматривает представление прокуратуры на Розенблата, сказал генеральный прокурор Юрий Луценко, пишет УНИАН.

"Я думаю, что сегодняшнее заседание будет самым тяжелым с точки зрения отношения к отдельным депутатам Верховной Рады", - сказал генпрокурор. Он отметил, что сегодня на заседании будет демонстрироваться видео продолжительностью около 40 минут, в котором "увидим, наверное, самые циничные коррупционные действия и золотые перлы коррупционного словаря одного из народных депутатов".

По словам Луценко, когда он вчера смотрел это видео, осознал, что это будет "тяжелым ударом по репутации Верховной Рады в целом".

Генпрокурор выразил надежду, что Регламентный комитет "вспомнит, что он создан не только для защиты прав депутатов, но и для поддержания у депутатов чувство долга перед народом Украины".

Как сказал Луценко, он взял сегодня с собой текст присяги народного депутата, согласно которой депутаты, в частности Розенблат, обязывался всеми своими действиями защищать суверенитет, независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа.

"То, что будет продемонстрировано сегодня, является, наверное, самым циничным и откровенным нарушением клятвы. Я слабо себе представляю, как Розенблат собирается защищаться... Потому что, мне кажется, одной серии, которую мы будем демонстрировать, будет достаточно для того, чтобы сложить мандат и добровольно пойти в суд", - сказал Луценко.