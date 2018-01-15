Луценко отчитается перед депутатами о спецконфискации "денег Януковича"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в среду, 17 января, предоставит отчет о ходе спецконфискации средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения во время заседания парламентского комитета по национальной безопасности и обороне.

"Генпрокурор Ю. Луценко 17.01.18 примет участие в заседании комитета ВР по нацбезопасности и обороне, где отчитается о ходе спецконфискации средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения", - сообщила в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Ранее сообщалось, что со счетов Януковича и окружения уже конфисковано $ 1,7 млрд. В Генпрокуратуре считают, что убытки, причиненные режимом Януковича государству, достигают $ 40 млрд.

Напомним, 10 января телеканал Al Jazeera обнародовал расследование о хищении экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением 1,5 млрд долларов, к которым в 2016 году была применена процедура спецконфискации.

Согласно материалам расследования, посредником в покупке облигаций офшорными компаниями в 2012-2014 годах выступала фирма Investment Capital Ukraine (ICU), которую в то время возглавляла Валерия Гонтарева, впоследствии возглавившая Национальный банк Украины.

Кроме того, журналисты выяснили, что беглый народный депутат Александр Онищенко и основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс приобрели у бизнесмена Сергея Курченко, который скрывается в РФ, компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов Януковича.

Позже катарский телеканал обнародовал засекреченный Генеральной прокуратурой Украины приговор Краматорского горсуда Донецкой области о спецконфискации так называемых "денег Януковича".

На данный момент Генпрокуратура не может ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность текста обнародованного приговора. По словам заместителя генпрокурора Евгения Енина, подлинность документа будет подтверждена через время, после проведения соответствующего анализа компетентными органами.