Луценко подписал представление о привлечении к уголовной ответственности нардепа Пономарева

Генпрокурор Юрий Луценко подписал представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности надепа Александра Пономарева. Об этом заявила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган Facebook.

Представление уже зарегистрировано в аппарате Верховной Рады.

"Своими умышленными действиями Пономарев совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.171 УК Украины - незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, а также умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности", - сообщила Сарган.

По словам Сарган, уголовное производство расследовалось ГУ СБУ в Киеве и области, а прокуратура города Киева осуществляет процессуальное руководство.

"Факт совершения народным депутатом Пономаревым уголовного преступления достаточно полно подтверждается законно собранными в уголовном производстве доказательствами", - добавила Сарган.

Как сообщалось, 7 февраля 2018 года издание "Цензор.нет" сообщил о том, что Александр Пономарев выхватил из рук и забрал мобильный телефон у парламентского корреспондента издания Ивана Марусенко. Отмечается, что позже нардеп выхватил и другой мобильный телефон. И только после пререканий вернул оба телефона.