Луценко подтвердил, что НАБУ планировало установить прослушку в САП

Генеральный прокурор Юрий Луценко подтвердил, что Национальное антикоррупционное бюро планировало установить прослушку в здании Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом он сказал в комментарии журналистам в четверг.

"Я санкционировал, а потом суд дал разрешение на ведение НСРД в отношении одного из сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры", - заявил генеральный прокурор.

По его словам, это было сделано в рамках уголовного производства НАБУ, оперативные сотрудники которого провалили это задание.

"Среди белого дня тянуть катушку - ну, на моей памяти, даже в полиции отдаленных горных районов не додумались", - сказал он.

"Оба случая прослушки сотрудников САП были санкционированы Генеральной прокуратурой. Мной лично. Когда господин Сытник утверждал, что у него есть определенные материалы о возможной коррупции руководителя САП или сотрудника САП, я принципиально ставлю подпись, позволяя ему это доказать законным способом, в том числе через прослушку. К сожалению, в обоих случаях бездарная работа оперативных сотрудников привела к жалкому результату", - подчеркнул Луценко.

Напомним, что 19 сентября на улице Шелуденко в Киеве произошла стычка спецназа НАБУ с сотрудниками САП. Силовики приехали отбивать своих детективов, которые якобы пытались повторно установить прослушивающее оборудование в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого, протянув кабель из "Охмадета".

По версии САП, автомобиль с детективами был заблокирован работниками Национальной полиции для проведения неотложных следственных и процессуальных действий. Чтобы уберечь сотрудников от разоблачения, директор НАБУ Артем Сытник "использовал силовое подразделение, применил насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, повредил имущество граждан, помешав проведению следственных действий".

В итоге был поврежден автомобиль САП, а один из ее сотрудников получил травмы.

По версии НАБУ, что сотрудники Бюро не находились и не проводили никаких действий на территории Антикоррупционной прокуратуры и в ее внутреннем дворе. А на территории больницы "Охматдет" имели место законные и санкционированные мероприятия.

"В какой-то момент, по непонятным причинам, микроавтобус, в котором находились сотрудники УСО, без каких-либо объяснений заблокировали несколько автомобилей и около десятка неизвестных лиц, которые в дальнейшем были идентифицированы как работники Управления государственной охраны и САП. Сотрудники УСО НАБУ расценили этот шаг как возможную провокацию, поэтому вызвали полицию и приняли меры к разблокированию автомобиля", - говорится в сообщении Бюро.