Луценко: Полиция действовала в рамках закона во время задержаний в Кривом Торце

Сотрудники правоохранительных органов не нарушали закон во время задержания вооруженных людей в районе железнодорожной станции Кривой Торец в Донецкой области. С таким заявлением выступил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга, который транслировал телеканал NewsOne.

По словам главы ГПУ, в зоне АТО запрещено "носить по улице" охотничье оружие. В связи с этим никаких нарушений закона в действиях правоохранителей нет.

"По той информации, которою я получил от правоохранительных структур, нарушений законности при задержании людей и изъятии у них оружия, которое находилось у них вопреки положению - охотничье оружие нельзя носить по улицам, а тем более в зоне АТО, где вообще любое оружие, кроме того, которое есть у военнослужащих, запрещено", - указал Луценко.

Председатель Генпрокуратуры пообещал обязательно открыть уголовное производство, если к нему обратятся пострадавшие от действий полиции с медицинскими справками или журналисты, у которых есть виде- и фотодоказательства правонарушений.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 13 марта сотрудники Службы безопасности Украины вблизи и в районе проведения АТО на Донбассе провели задержание 43 человек.