Оклад генерального прокурора составил 37 тысяч гривен, остальное - надбавки, доплаты, премии и материальная помощь. После налогов глава ГПУ получил на руки более 260 тысяч.

Заработная плата генерального прокурора Украины Юрия Луценко за январь составила 324479 гривен. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос Украинских новостей.

По информации ГПУ, оклад Луценко составил 37 тысяч гривен, а общая сумма указана с учетом надбавок, доплат, премии и материальной помощи.

После удержания налогов и сборов Луценко получил на руки 261206 гривен.

Cмотрите фотогалерею: Луценко получил в январе больше 300 тысяч зарплаты

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в конце прошлого года семья генпрокурора в течение семи дней отдыхала на Сейшелах, где арендовала три виллы. На что Луценко заявил, что у его семьи имеется достаточно задекларированных финансовых ресурсов для подобного отдыха. После этого отдых генерального прокурора на Сейшелах прокомментировали в Национальном антикоррупционном бюро Украины.