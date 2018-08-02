Луценко пообещал максимальную меру наказания для Савченко и Рубана

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отмечает, что обвинение еще не определило меру наказания народному депутату Украины Надежде Савченко и руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, но она будет максимальной, которая предусмотрена за подготовку теракта. Об этом он заявил на брифинге на полигоне ЦСО "Альфа"

"На этом этапе еще не определена мера наказания, которую будет вносить прокурор своим ходатайством в суд, но я уверен, что это будет максимальное наказание, предусмотренное законодательством за подготовку террористического акта", - сказал он. Генпрокурор считает, что следствие получило достаточно доказательств, чтобы доказать вину Савченко и Рубана в инкриминируемых им особо тяжких преступлениях.

Давая свою политическую оценку данному делу, Луценко подчеркнул, что оно показывает, до какой степени доходит "ультрапопулизм в исполнении отдельных лиц". "Это старая болезнь. Ничего нового в "деле Савченко" с точки зрения истории нет. Это та же история о "красном казачестве" или о Красной армии УССР, которые в 2018 году так ненавидели панов, что уничтожили свое же государство", - считает он.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что дело о нападении на чиновницу горсовета Херсона Екатерину Гандзюк является лишь частью цепи антиукраинских провокаций на юге Украины. Он отметил, что контролирует расследование этого дела, и высказал надежду, что Гандзюк будет сотрудничать со следствием.

Депутаты Одесского облсовета обратились к генпрокурору Юрию Луценко с просьбой вернуть дело экс-главы ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко в Одессу. Соответствующий проект решения размещен на сайте облсовета.

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что звание Герой Украины устарело. Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной завершению досудебного расследования по делу о подготовке теракта Героем Украины Надеждой Савченко.