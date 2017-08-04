Луценко попросил Гройсмана не продлевать контракт с Балчуном

Генпрокурор Юрий Луценко попросил премьер-министра Владимира Гройсмана не продлевать контракт с главой Укрзалізниці Войцехом Балчуном.

Об этом говорится в обращении Луценко от 2 августа 2017 г., которым располагает Украинская правда.

Луценко указывает, что прокуратура и другие органы расследуют около 90 уголовных производств по фактам присвоения, растраты, завладения имуществом путем злоупотребления служебным положением должностными лицами Укрзалізниці.

В частности ГПУ расследует присвоения служащими Укрзалізниці в 2015-2017 гг. государственных средств в сумме свыше 150 млн грн путем заключения договоров на приобретение товаров по завышенным ценам и фиктивным договорам.

Также упоминается уголовное производство по факту злоупотребления полномочиями заместителем начальника департамента локомотивного хозяйства Укрзалізниці, который своими действиями нанес ущерб государству в сумме 12,8 млн грн.

В обращении упоминается, что в конце 2016 г. прокуратура в Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц Укрзалізниці, которые завладели государственными средствами на сумму свыше 1,3 млн грн.

В тексте упоминается еще несколько дел, где фигурируют чиновники Укрзалізниці. В частности, есть упоминание о расследовании военной прокуратуры по факту разглашения работниками Укрзалізниці сведений, составляющих государственную тайну.

Также указывается, что Укрзалізниця проигрывает почти все суды коммерческим структурам (с начала года возмещения составили 22 млн грн).

"Считаю, что такая ситуация на железнодорожном транспорте обусловлена прежде всего ненадлежащим исполнением правлением ПАО Укрзалізниця возложенных обязанностей", - говорится в обращении Луценко.

"Учитывая изложенное, считаю нецелесообразным продление контракта с Войцехом Балчуном", - резюмировал Луценко.

Ранее Владимир Гройсман заявлял, что кадровые решения по Укрзалізниці будут приниматься после годового отчета главы госкомпании Войцеха Балчуна.