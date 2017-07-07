Луценко призвал Розенблатта сложить мандат: Большего позора не представляю

Генеральный прокурор Юрий Луценко призвал народного депутата Борислава Розенблата сложить депутатские полномочия.

Об этом он сказал на заседании регламентного комитета Верховной Рады 7 июля, где рассматривают представление ГПУ на снятие неприкосновенности с Розенблатта.

"Себе позволю обратиться к вам, Борислав Соломонович, не юридически. Я хочу напомнить вашу присягу народного депутата, где вы присягаете на верность Украине... Борислав Соломонович, я бы на вашем месте сегодня бы написал заявление и сложил депутатские полномочия. Потому что большего позора для Житомирщины, фракции БПП и Верховной Рады и всего правящего класса я не представляю", - заявил Луценко.