Луценко просит Раду разрешить арест Савченко

Генеральный прокурор Украины направил в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности и взятие под стражу нардепа.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в четверг, 15 марта, внес в Верховную раду представление на привлечение к уголовной ответственности депутата Надежды Савченко, ее задержание и арест. Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган, на странице В Facebook.

Она также опубликовала соответствующий документ. В дополнении к нему приложены материалы, аргументирующие необходимость ареста и открытия уголовного дела на 174 страницах.

Ранее Савченко исключили из комитета нацбезопасности.

Напомним, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Савченко подозревают в соучастии и организации подготовки к госперевороту в Украине в деле главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана.