Луценко рассчитывает до ноября передать в суд дела по расстрелам на Майдане и хищениям средств окружением Януковича

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко надеется, что прокуратура до ноября 2017 года, пока не лишилась функций следствия, передаст в суд все дела по расстрелам участников Евромайдана и по хищению государственных средств бывшими высокопоставленными чиновниками из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича.

"Я уверен, что до этого времени (до ноября 2017 года, когда органы прокуратуры будут лишены функции следствия - ИФ) 159 обвинительных актов, которые сейчас есть в суде для заочного осуждения (будут рассмотрены судом - ИФ)", - сказал Ю.Луценко на брифинге во вторник в Киеве.

По словам генпрокурора, в настоящее время есть 604 разрешения суда на заочное расследование, 222 находятся на рассмотрении, а 159 обвинительных актов направлено в суд для заочного осуждения.

"Сегодня, очевидно, это 160-й обвинительный акт (в отношении В.Януковича по госизмене - ИФ)", - сказал он.

При этом генпрокурор отметил: "До ноября мы успеем направить все остальные (обвинительные акты в суд - ИФ). И в первую очередь я буду заботиться о том, что бы среди этих дел были и дела по тем, кто будет нами обвинен в расстрелах на Майдане и расхищениях времен Януковича".

Генпрокурор заверил, что все эти дела находятся под его личным контролем. "Если парламент усовершенствует закон о заочном осуждении, уверен, что мы до ноября и эти дела направим в суд", - добавил он.