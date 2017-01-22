Луценко рассказал, когда закончится расследование дела Януковича

Досудебное расследование по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича будет завершено в феврале 2017 года. Об этом зявил Генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает Интерфакс.

"Мы планируем не тянуть со сроками досудебного следствия, в течение февраля проведем окончательные необходимые допросы и экспертизы. После этого дело будет передано на рассмотрение суда и, уверен, что именно украинский суд поставит точку в этом вопросе. ... Я надеюсь на добросовестность адвокатов, т.е. в феврале мы заканчиваем следствие, короткое ознакомление и начало судебного процесса. При этом мы все будем делать не для того чтобы было быстрее, а для того чтобы было качественно", - отметил Луценко в интервью телеканалу "1+1" в воскресенье вечером.

Также Генпрокурор напомнил, что украинские правоохранительные органы получили фотокопию заявления Януковича, датируемое 1 марта 2014 года, с просьбой ввести российские войска на территорию Украины. Этот документ, по мнению Луценко, является прямым доказательством государственной измены.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Печерский районный суд одобрил проведения заочного досудебного расследования по делу госизмены Януковича.