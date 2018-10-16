Луценко резко отреагировал на голосование Рады по Вилкулу и Колесникову

Голосование нардепов по снятию неприкосновения с коллег из "Оппоблока" - Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова - является позором Верховной Рады

Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко написал в Facebook, передает "ДС".

Луценко отметил: "Последние голосования ВР относительно снятия депутатской ответственности показали:

- не показывать 155 млн в декларации - можно;

- подписать распоряжение, которое несет 5 млн убытков госбюджета - можно;

- подписать приказ о выводе двух цехов стратегического объекта ВПК из государственной собственности - можно.

Это - день позора ВР".

Напомним, Верховная Рада 16 октября не поддержала снятие депутатской неприкосновенности с Вилкула. За это решение проголосовали только 137 народных депутатов.

За привлечение к уголовной ответственности Колесникова проголосовали лишь 163 депутата при 226 необходимых.