Луценко рссказал подробности похищения Гончаренко

У одного из членов преступной группы, организовавших похищение народного депутата Алексея Гончаренко, обнаружили паспорт гражданина России.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

В частности, Юрий Луценко сообщил, что сейчас задержаны трое членов преступной группы.

"Среди них депутат Лиманского районного совета Одесской области и бывший военнослужащий. У одного из членов изъят паспорт гражданина Российской Федерации. У фигурантов дела были изъяты балаклавы, емкость, по предварительной информации, содержащая кислоту, и молоток", - говорится в сообщении.

Кроме того, генпрокурор сообщил, что похищение нардепа имело целью месть за события мая 2014 года.

"В ходе расследования уголовного производства были получены данные о планах членов этой преступной группы к похищению народного депутата Украины Алексея Гончаренко для мести за события мая 2014 года. Указанные лица под контролем спецслужб 23 февраля похитили А. Гончаренко и планировали обезобразить лицо кислотой и разбить молотком колени", - добавил Луценко.

Ukrainianwall.com

http://ukrainianwall.com