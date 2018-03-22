Луценко считает, что Янукович хотел вернуться в Киев после "терактов" Савченко

Генпрокурор Юрий Луценко заявил о том, что народный депутат Надежда Савченко утверждала, что оккупированные территории Донбасса готовы вернуться после смены власти в Киеве. По его мнению, Савченко могли использовать для возвращения экс-президента Виктора Януковича.

"Зачитываю НСРД (негласные следственные действия, - ред.) с разрешения прокурора-следователя. Савченко рассказывает вместе с Рубаном у автомобиля с первой партией оружия. На чистейшем украинском языке - по Забужко", - сказал Луценко на заседании регламентного комитета, передает "Украинская правда".

Далее генпрокурор процитировал записи слов Савченко: "Ну, то есть, в каком плане. Они укрепились, да, они чувствуют, что у них всё получается - у них получается лучше, чем у Луганска, то есть порядок они держат. Понятное дело, не все довольны, но, тем не менее, - город светится, нас покатали, показали типа видимость, что всё хорошо".

"По всему остальному они понимают, что Россия все равно будет их отдавать в Украину. Ну, то есть, геополитически никак не срастется, что они останутся практически независимыми или под Россией. Они, пока Петя, не хотят назад", - продолжил он.

Он также процитировал следующее: "То есть их просьба - меняйте власть. Они готовы как бы все, что надо, со своей стороны сделать. И готовы говорить с тобой".

Затем Луценко обратился к Савченко: "Надя, если Вы хотите уже так покончить эту войну, то надо было подорвать Захарченко, а не Верховную Раду и правительство...".

На что депутат ответила, что "дошло бы дело и до Захарченко".

"Но Вы оружие, полученное от Захарченко, доставили в Киев - для расстрела мирных людей из минометов, для уничтожения конституционных органов власти, для создания хаоса, для дальнейшего согласования с террористами наступления на Донбасс", - заявил генпрокурор.

"Вот почему Янукович затягивает свой процесс с заочным осуждением. Потому что он все еще считает себя легитимным. И он еще рассчитывает, что Ваши сказки о незаконном перевороте на Майдане (возымеют действие и), он за спинами террористов "ДНР" после Вами якобы запланированных взрывов в Киеве хотел снова вернуться на свой кровавый трон. Не выйдет", - сказал Луценко.

Он также добавил, что даже за псевдоминирование по закону грозит 5 лет тюрьмы.

Напомним, что 15 марта генпрокурор Юрий Луценко подал в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко.

22 марта регламентный комитет Рады одобрил представление на снятие неприкосновенности с Савченко.

Савченко подозревают в причастности к "делу Рубана". Руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали на КПВВ "Майорское" 8 марта. Под видом переселенца он пытался провезти на подконтрольную Украине территорию партию оружия, спрятанного в мебели. Его подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале, атаки на Верховную Раду и убийства депутатов и других государственных деятелей.

По материалам: Украинская правда