Луценко сделал заявление относительно Довгого и Дейдея

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опроверг информацию о том, что якобы комитет Верховной Рады по вопросам регламента отклонил его представление на нардепов Евгения Дейдея и Олеся Довгого

Об этом Луценко заявил журналистам перед началом заседания комитета, передает Depo.ua.

"Комитет считает, что представление, внесенное Луценко, содержит существенные недостатки в части обоснования злоупотребления Олесем Довгим, но при этом комитет решил принять данное решение и направить его председателю Верховной Рады...Таким образом вопрос рекомендуется рассмотреть в зале", - сказал генпрокурор.

По его словам, аналогичное решение было принято относительно нардепа Евгения Дейдея. "Правда, оценки моего представления здесь более негативные, но также эти выводы представлены председателю Верховной Рады для внесения в сессионный зал. Таким образом, ни одно из моих представлений не является отклоненным", - подчеркнул Луценко.

Напомним, 3 июля регламентный комитет Рады отказался согласовывать представление ГПУ на Евгения Дейдея. Однако впоследствии генпрокурор Юрий Луценко заявил, что решение комитета позволяет рассмотрение представления на Дейдея на заседании Рады.

Кроме того, 4 июля этот же комитет признал необоснованным представление ГПУ на нардепа Олеся Довгого, однако направил его председателю парламента.

Depo

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