Луценко снова попросит депутатов лишить Новинского неприкосновенности

Генеральная прокуратура готовит новое представление на снятие депутатской неприкосновенности с депутата ("Оппозиционный блок") Вадима Новинского

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании регламентного комитета, передает "ДС".

Он также объяснил, почему Новинскому до сих пор не объявлено подозрение.

"Депутаты не имеют права вмешиваться в ход досудебного следствия. Досудебное следствие в отношении депутата Новинского продолжается. Сейчас мы анализируем другие его действия, которые, вероятно, выведут нас на новое обращение к Верховной Раде и будет связано с экономическими преступлениями. Только после этого, считает следователь, будет правильно рассмотреть полноценно дело. Это право следователя, ни одна буква закона не нарушается ", - подчеркнул Луценко.

Как сообщала "ДС", 4 ноября 2016 года генеральный прокурор Юрий Луценко направил представление в Верховную Раду о привлечении к уголовной ответственности нардепа от "Оппозиционного блока" Вадима Новинского, которого подозревают в давлении на руководство УПЦ МП во времена президентства Виктора Януковича.